鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估上修至22.49元，預估目標價為370元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對廣達(2382-TW)做出2026年EPS預估：中位數由22.15元上修至22.49元，其中最高估值25.75元，最低估值19.28元，預估目標價為370元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|25.75(25.75)
|31
|25.43
|最低值
|19.28(19.28)
|24.83
|25.43
|平均值
|22.5(22.41)
|26.76
|25.43
|中位數
|22.49(22.15)
|26.61
|25.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3,651,515,440
|5,089,284,310
|3,383,703,860
|最低值
|2,827,717,440
|3,331,913,510
|3,383,703,860
|平均值
|3,108,760,250
|3,872,484,420
|3,383,703,860
|中位數
|3,082,574,840
|3,606,317,400
|3,383,703,860
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|74,987,700
|59,701,797
|39,676,394
|28,957,466
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,123,689,447
|1,410,755,659
|1,085,611,052
|1,280,429,312
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2382/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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