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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估上修至22.49元，預估目標價為370元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對廣達(2382-TW)做出2026年EPS預估：中位數由22.15元上修至22.49元，其中最高估值25.75元，最低估值19.28元，預估目標價為370元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值25.75(25.75)3125.43
最低值19.28(19.28)24.8325.43
平均值22.5(22.41)26.7625.43
中位數22.49(22.15)26.6125.43

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值3,651,515,4405,089,284,3103,383,703,860
最低值2,827,717,4403,331,913,5103,383,703,860
平均值3,108,760,2503,872,484,4203,383,703,860
中位數3,082,574,8403,606,317,4003,383,703,860

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS74,987,70059,701,79739,676,39428,957,466
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,123,689,4471,410,755,6591,085,611,0521,280,429,312

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2382/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

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