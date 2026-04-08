鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-09 06:57

美國副總統范斯週三 (8 日) 澄清，美國從未承諾將黎巴嫩納入停火協議，儘管伊朗方面可能誤以為如此。如果伊朗因黎巴嫩問題而談判破裂，那是他們的選擇，他認為這樣做「很愚蠢。」

范斯在結束匈牙利行程、準備返美前向媒體指出，美方停火安排主要聚焦於伊朗本身，以及美國的盟友，包括以色列與波斯灣阿拉伯國家。他直言，伊朗誤以為停火適用於黎巴嫩，但這並非美方的承諾。

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針對外界關注以色列在黎巴嫩的軍事行動，范斯透露，以色列曾表示願意在當地「稍微自我克制」，以利談判順利推進。

不過，以色列並未對外釋出將限制軍事行動的明確訊號，且就在同一天，仍對黎巴嫩發動戰爭爆發以來最大規模攻擊之一。

以色列軍方週三在 10 分鐘內於黎巴嫩多地發動約 100 次空襲，包括真主黨總部、軍事設施及指揮控制中心。黎巴嫩衛生部資料指出，貝魯特當地約有 91 人死亡，全國死亡人數至少達 182 人，1167 人受傷。

范斯進一步指出，若伊朗選擇因黎巴嫩議題而讓談判破局，最終將是其自身決定。他強調，黎巴嫩並不在本次停火核心範圍之內。

值得注意的是，協助斡旋停火的巴基斯坦，以及伊朗方面，皆主張停火應涵蓋黎巴嫩，但美國與以色列立場明確不同，顯示各方對協議內容仍存在明顯認知落差。

此外，針對伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 指控美國違反停火協議內容，范斯回應，若僅對三項問題表達不滿，反而意味雙方在多數議題上已有共識。

他並質疑卡利巴夫可能對部分談判內容理解有誤。「我其實很好奇他的英文理解能力如何，因為他所說的一些內容，在談判脈絡下，坦白說並不合理。」

在核議題方面，范斯未正面說明是否允許伊朗持續進行民用鈾濃縮，但表示，伊朗在談判中讓步越多，最終獲得的回報也會越多。