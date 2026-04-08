鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-08 19:45

隨著美伊兩國達成停火協議，全球頂級投資機構認為由戰爭驅動的不確定性已跨越頂峰，紛紛調整策略，開始買入債券與人工智慧相關股票，同時拋售在衝突期間被視為避險資產的美元。

美伊停火緩解地緣政治壓力 全球巨頭轉向債券與人工智慧板塊(圖:shutterstock)

從避險美元轉向固定收益

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在停火消息傳出後，美國公債應聲上漲，基準兩年期公債殖利率一度下跌達 8 個基點，10 年期公債殖利率則降至 4.23%。施羅德投資 (Schroders Plc) 基金經理人 Kellie Wood 表示，她已開始購入短期公債，並加碼在危機期間表現最差的市場，如歐盟與英國。與此同時，木星資產管理 (Jupiter Asset Management) 也計畫減持美元並增持短債。

富蘭克林鄧普頓 (Franklin Templeton) 固定收益主管 Andrew Canobi 預測，隨着市場收復 3 月因通膨擔憂造成的跌幅，十年期美債殖利率有望下探至 4% 左右的水準。相較之下，先前受戰爭支撐的美元匯率在主要貨幣反彈下回落，而黃金則持續上漲。

AI、國防及能源韌性成亮點

停火帶動原油價格下跌，重燃市場對聯準會 (Fed) 降息的預期，激發股市回升，亞太股市指數更攀升至 3 月初以來的高點。

Allspring Global Investments 基金經理人 Gary Tan 指出，他正利用股價波動優化投資組合，特別關注能應對結構性高能源價格的資產。這家機構選擇性地增持 AI 與國防板塊，認為這些領域受能源衝擊的影響較小，且具備較佳的企業治理。

停火細節與中國市場的避險角色

儘管市場出現回暖跡象，但投資者仍保持警覺。木星資產管理的 Mark Nash 警告，由於停火協議細節尚未完全明朗，且無法保證最終協議達成，風險尚未完全解除。

摩根大通指出，避險基金目前的倉位依然較輕，若和平進程順利，先前削減多頭頭寸的趨勢可能逆轉。