鉅亨網編輯林羿君 2026-04-08 21:53

在美國與伊朗同意為期兩週的停火後，市場風險偏好升溫，美元應聲下跌逾 1%，回吐今年以來的漲幅。同時，美國公債殖利率走低，削弱對美元的支撐，貨幣市場也重新押注聯準會今年可能降息。

彭博美元指數週三 (9 日) 下跌 1.04%，創下 1 月 27 日以來最大單日跌幅；同時間股市大幅飆升，原油價格則跳水重挫。

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在此之前，因中東衝突加劇且能源價格飆漲，投資人紛紛尋求避險，進而推升美元走勢。然而，隨著美國總統川普於週二晚間宣布停火，並承諾將致力於談判而非升級戰爭，市場避險情緒顯著降溫。

美元上月上漲 2.4%，主要受避險需求推動，同時市場認為美國因為是淨石油出口國，在全球能源衝擊下具備較強的抗壓能力。此外，該衝突也促使交易員調整預期，降低對聯準會降息的押注。

週三市場重新燃起降息預期，目前貨幣市場研判聯準會（Fed）在年底前降息的機率已達 50%。若原油跌勢持續，此類預期恐將進一步升溫。

荷蘭國際集團（ING Bank NV）外匯策略主管特納（Chris Turner）在致客戶報告中指出，對多數貨幣而言，回吐先前 50% 的漲幅是合理且初步的目標。這意味著高貝塔（high-beta）的商品貨幣與新興市場貨幣，單日可能自近期低點反彈 2%，而低貝塔貨幣的升幅則落在 0.5% 至 1.0% 之間。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）駐雪梨策略師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示，，市場目前最可能的走勢是風險偏好回升，利空美元、利多風險資產。他指出，後續關鍵在於船隻是否能安全通行海峽，以及隨著數據出爐，評估本次衝突對通膨的實際影響。

義大利裕信銀行（UniCredit）策略師則指出，美元漲幅與整體市場避險情緒波動的關聯性，更甚於油價走勢，這進一步證實了地緣政治壓力一旦緩解，美元支撐力道便會隨之削弱。

受停火消息激勵，加上中國人民銀行將人民幣中間價調升幅度創下一個月來新高，離岸人民幣兌美元匯率攀升至三年高點。歐元亦大漲近 1% 至 1.1709 美元，創下逾一個月新高。