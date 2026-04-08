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鉅亨速報

營收速報 - 東典(6588)3月營收2,880萬元年增率高達146.24％

鉅亨網新聞中心

東典(6588-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣2,880萬元，年增率146.24%，月增率54.46%。

今年1-3月累計營收為9,564萬元，累計年增率169.86%。

最新價為127元，近5日股價上漲7.88%，相關通信網路類指數上漲17.37%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-912 張
  • 外資買賣超：-910 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 2,880萬 146% 54%
26/2 1,864萬 9% -61%
26/1 4,820萬 634% 123%
25/12 2,157萬 19% 18%
25/11 1,830萬 0% 17%
25/10 1,560萬 9% 19%

東典(6588-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光通訊主動元件使用之薄膜濾光片。光通訊被動元件使用之薄膜濾光片。光通訊雲端資料中心使用之薄膜濾光片。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收東典

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