營收速報 - 東典(6588)3月營收2,880萬元年增率高達146.24％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為9,564萬元，累計年增率169.86%。
最新價為127元，近5日股價上漲7.88%，相關通信網路類指數上漲17.37%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-912 張
- 外資買賣超：-910 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|2,880萬
|146%
|54%
|26/2
|1,864萬
|9%
|-61%
|26/1
|4,820萬
|634%
|123%
|25/12
|2,157萬
|19%
|18%
|25/11
|1,830萬
|0%
|17%
|25/10
|1,560萬
|9%
|19%
東典(6588-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光通訊主動元件使用之薄膜濾光片。光通訊被動元件使用之薄膜濾光片。光通訊雲端資料中心使用之薄膜濾光片。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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