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鉅亨速報

營收速報 - 神腦(2450)3月營收32.90億元年增率高達31.43％

鉅亨網新聞中心

神腦(2450-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣32.90億元，年增率31.43%，月增率39.76%。

今年1-3月累計營收為87.13億元，累計年增率15.06%。

最新價為29.35元，近5日股價上漲0.52%，相關通信網路上漲3.64%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+23 張
  • 外資買賣超：-11 張
  • 投信買賣超：-3 張
  • 自營商買賣超：+37 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 32.90億 31% 40%
26/2 23.54億 -14% -23%
26/1 30.69億 31% 4%
25/12 29.48億 17% -20%
25/11 36.80億 20% -1%
25/10 37.05億 10% 21%

神腦(2450-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊產品之代理及買賣。行動電話及相關配件之代理及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收神腦

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