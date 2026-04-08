營收速報 - 神腦(2450)3月營收32.90億元年增率高達31.43％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為87.13億元，累計年增率15.06%。
最新價為29.35元，近5日股價上漲0.52%，相關通信網路上漲3.64%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+23 張
- 外資買賣超：-11 張
- 投信買賣超：-3 張
- 自營商買賣超：+37 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|32.90億
|31%
|40%
|26/2
|23.54億
|-14%
|-23%
|26/1
|30.69億
|31%
|4%
|25/12
|29.48億
|17%
|-20%
|25/11
|36.80億
|20%
|-1%
|25/10
|37.05億
|10%
|21%
神腦(2450-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊產品之代理及買賣。行動電話及相關配件之代理及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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