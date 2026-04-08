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鉅亨速報

營收速報 - 廣達(2382)3月營收3,628.03億元年增率高達88.42％

鉅亨網新聞中心

廣達(2382-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣3,628.03億元，年增率88.42%，月增率68.29%。

今年1-3月累計營收為8,092.21億元，累計年增率66.62%。

最新價為307.5元，近5日股價上漲3.77%，相關電腦週邊上漲1.86%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-786 張
  • 外資買賣超：-6606 張
  • 投信買賣超：+2922 張
  • 自營商買賣超：+2898 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 3,628.03億 88% 68%
26/2 2,155.83億 43% -7%
26/1 2,308.35億 62% -15%
25/12 2,724.95億 95% 41%
25/11 1,929.47億 37% 11%
25/10 1,731.96億 27% -6%

廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收廣達

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