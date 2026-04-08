營收速報 - 廣達(2382)3月營收3,628.03億元年增率高達88.42％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為8,092.21億元，累計年增率66.62%。
最新價為307.5元，近5日股價上漲3.77%，相關電腦週邊上漲1.86%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-786 張
- 外資買賣超：-6606 張
- 投信買賣超：+2922 張
- 自營商買賣超：+2898 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|3,628.03億
|88%
|68%
|26/2
|2,155.83億
|43%
|-7%
|26/1
|2,308.35億
|62%
|-15%
|25/12
|2,724.95億
|95%
|41%
|25/11
|1,929.47億
|37%
|11%
|25/10
|1,731.96億
|27%
|-6%
廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 中嘉寬頻率先實現家用10G對稱頻寬商轉 推出2G對稱頻寬資費開啟新世代連網體驗
- 和碩展示最新AI伺服器解決方案 深化日本市場布局
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：東元(1504-TW)EPS預估下修至2.85元，預估目標價為80元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：東元(1504-TW)目標價調降至80元，幅度約5.88%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇