鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-08 14:12

和碩 (4938-TW) 今 (8) 日指出，將於 Japan IT Week 2026 展出最新 AI 基礎架構技術，展示垂直整合策略如何協助客戶以更高效率與彈性加速 AI 部署。此外，為深化日本市場布局，和碩於其東京服務中心，提供即時的在地化技術支援與售後服務。

和碩展出的核心焦點在於，持續擴張的新世代 AI 平台產品組合，涵蓋機櫃級 (Rack-scale) 與系統模組化建構，以及未來運算架構，包括輝達 (NVDA-US)HGX Blackwell 系列與 AMD(AMD-US)Instinct MI355X 液冷機櫃解決方案。

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和碩展出產品涵蓋多款 AI GPU 伺服器，包含基於輝達 MGX 架構與 RTX PRO 平台的系統，能在多樣化的 AI 及 HPC 環境中彈性部署。另外，也推出通用型伺服器、高密度多節點平台，以及專為高資料密集型工作負載打造的 AI 儲存系統。

除了運算與存儲，和碩也展示從邊緣到核心 (Edge-to-Core) 的完整架構能力，包括 400G 與 800G AI 網路交換器，提供高頻寬、低延遲的連線效能，滿足次世代 AI 資料中心需求。

此外，為深化日本市場布局，和碩於東京服務中心，提供即時的在地化技術支援與售後服務，這項在地優勢能確保客戶受益於更快速的部署、極小化的停機時間，以及穩定可靠的長期運作。