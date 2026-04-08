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中嘉寬頻率先實現家用10G對稱頻寬商轉 推出2G對稱頻寬資費開啟新世代連網體驗

鉅亨網記者吳承諦 台北

中嘉寬頻今 (8 日) 宣布率先開放家用 10G 對稱頻寬服務申請，並同步於桃園南區、台北市中正區與萬華區推出 2G 對稱頻寬資費，成為寬頻與有線電視多系統經營者 (MSO) 中第一家提供 2G 對稱上網服務的業者，正式開啟超高速寬頻全新篇章。

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中嘉寬頻率先實現家用10G對稱頻寬商轉 推出2G對稱頻寬資費開啟新世代連網體驗。(圖：中嘉寬頻提供)

相較市場多在規劃或宣示階段，中嘉寬頻此次強調「可申請、可使用」的寬頻服務，透過全面升級光纖到府 (FTTH) 網路架構、XGS-PON 技術導入，現於全台供裝區已具備提供最高上下行 10Gbps 對稱頻寬的技術能力，讓高階數位應用或重度網路使用族群可率先升級使用。


更以 10G 技術平台為核心，發展可普及化的高速網路產品，並首先選定桃園南區、台北市中正區及萬華區推出 2G 對稱頻寬方案，成為 MSO 產業中第一個將 2G 對稱頻寬服務正式商品化的業者，加上持續深化的智慧生活應用與影音內容布局，展現中嘉寬頻從「網路基礎建設提供者」走向「數位生活服務整合者」的關鍵進展，滿足用戶的 AI 發展與高頻寬應用需求。

中嘉集團總經理陳佐銘表示，中嘉寬頻作為全台最大寬頻與有線電視多系統經營業者 (MSO)，以產業前瞻思維持續深化光纖網路基礎建設，此次家用 10G 與 2G 對稱頻寬的商轉，為中嘉寬頻成為整合寬頻產品、智慧硬體設備、與影音內容的一站式解決方案服務商奠定基礎，將能滿足 AI 驅動的數位時代所衍生的多元應用情境和連網需求，全面升級用戶的數位生活體驗。

中嘉寬頻首波選擇桃園南區及台北市中正區與萬華區，主要由於這些區域皆具備高度商業與生活機能，對超高速、穩定網路的需求最為明顯，透過更高規格的 2G 對稱頻寬服務，可全面升級用戶連網體驗、滿足更多高頻寬應用情境。


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中嘉寬頻網通10G

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