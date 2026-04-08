營收速報 - 寶徠(1805)3月營收1.03億元年增率高達67527.45％
鉅亨網新聞中心
寶徠(1805-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣1.03億元，年增率67527.45%，月增率94826.61%。
今年1-3月累計營收為1.04億元，累計年增率16.94%。
最新價為10.85元，近5日股價下跌-1.41%，相關建材營造上漲0.83%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+49 張
- 外資買賣超：+40 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|1.03億
|67527%
|94827%
|26/2
|11萬
|-100%
|-5%
|26/1
|12萬
|-100%
|-100%
|25/12
|1.87億
|-6%
|164311%
|25/11
|11萬
|-100%
|-1%
|25/10
|12萬
|1%
|1%
寶徠(1805-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售等相關業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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