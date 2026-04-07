營收速報 - 2026年4月8日台股中小型公司3月營收一覽（新增260家）
鉅亨網新聞中心
本次公布3月營收一覽
截至台北時間2026年4月8日07:55，彙整前一日公布3月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計371家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|全福生技-生技醫療業
|120萬
|3548.5%
|鑫龍騰-建材營造業
|6.45億
|1427.8%
|寬魚國際-文化創意業
|5.14億
|558.8%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|寬魚國際-文化創意業
|5.14億
|554.8%
|禾榮科-生技醫療業
|103萬
|441.6%
|通用幹細胞*-生技醫療業
|239萬
|409.6%
3月已公布營收一覽
截至目前，已公布3月營收報告（資本額<50億）的家數累計達371家。其中營收年增大於 25％有120家，年增小於-20％有42家。
3月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|45家
|介於10～50億
|>= 0%
|64家
|介於10～50億
|< 0%
|22家
|介於10～50億
|<= -20%
|27家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|75家
|小於10億
|>= 0%
|86家
|小於10億
|< 0%
|36家
|小於10億
|<= -20%
|27家
3月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|全福生技-生技醫療業
|120萬
|3548.5%
|鑫龍騰-建材營造業
|6.45億
|1427.8%
|馥鴻-其他業
|262萬
|680.9%
|華上生醫-生技醫療業
|72萬
|612.9%
|寬魚國際-文化創意業
|5.14億
|558.8%
3月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|台新藥-生技醫療業
|4,411萬
|3272.6%
|寬魚國際-文化創意業
|5.14億
|554.8%
|禾榮科-生技醫療業
|103萬
|441.6%
|通用幹細胞*-生技醫療業
|239萬
|409.6%
|十銓-半導體業
|49.16億
|326.7%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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