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鉅亨速報

營收速報 - 2026年4月8日台股中小型公司3月營收一覽（新增260家）

鉅亨網新聞中心

本次公布3月營收一覽

截至台北時間2026年4月8日07:55，彙整前一日公布3月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計371家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
全福生技-生技醫療業 120萬 3548.5%
鑫龍騰-建材營造業 6.45億 1427.8%
寬魚國際-文化創意業 5.14億 558.8%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
寬魚國際-文化創意業 5.14億 554.8%
禾榮科-生技醫療業 103萬 441.6%
通用幹細胞*-生技醫療業 239萬 409.6%
3月已公布營收一覽

截至目前，已公布3月營收報告（資本額<50億）的家數累計達371家。其中營收年增大於 25％有120家，年增小於-20％有42家。

3月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 45家
介於10～50億 >= 0% 64家
介於10～50億 < 0% 22家
介於10～50億 <= -20% 27家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 75家
小於10億 >= 0% 86家
小於10億 < 0% 36家
小於10億 <= -20% 27家

3月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
全福生技-生技醫療業 120萬 3548.5%
鑫龍騰-建材營造業 6.45億 1427.8%
馥鴻-其他業 262萬 680.9%
華上生醫-生技醫療業 72萬 612.9%
寬魚國際-文化創意業 5.14億 558.8%

3月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
台新藥-生技醫療業 4,411萬 3272.6%
寬魚國際-文化創意業 5.14億 554.8%
禾榮科-生技醫療業 103萬 441.6%
通用幹細胞*-生技醫療業 239萬 409.6%
十銓-半導體業 49.16億 326.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收3月營收生技醫療業全福生技生技醫療業全福生技

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全福生技24.95-0.40%
鑫龍騰27.5-0.36%
寬魚國際39.5+4.08%
禾榮科332-2.64%
馥鴻23.45+0.00%
台新藥30.7+9.84%
十銓212.5+1.67%
通用幹細胞*16+3.49%
華上生醫33.6+12.1%

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