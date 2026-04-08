鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-04-08 13:18

伊朗最高國家安全委員會周三 (8 日) 發表聲明，已透過巴基斯坦管道向美國提交 10 項停戰條款。這項提議涉及中東軍事布局、核能發展及國際能源通道等關鍵議題，旨在緩解雙邊緊張局勢並重塑區域秩序。

周五開談！伊朗對美拋停戰10項條件：解制裁、支付賠償金、主導關鍵海域。(圖:shutterstock)

根據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）及法爾斯通訊社（Fars News Agency）的報導，伊方所提出的 10 項主要條款具體內容如下：

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安全保證： 美國原則上應保證不侵犯伊朗領土與主權完整。

航行主導權： 制定「荷姆茲海峽安全通行協議」，確保伊朗在該關鍵水道的通行主導地位。

核能權利： 國際應接受伊朗進行鈾濃縮活動。

解除一級制裁： 美國需全面解除所有對伊朗的一級經濟制裁。

解除次級制裁： 美國需全面解除所有針對伊朗的次級制裁（涉及第三國貿易）。

撤銷聯合國決議： 撤銷聯合國安理會所有針對伊朗的相關懲罰性決議。

撤銷 IAEA 決議： 撤銷國際原子能總署（IAEA）對伊朗的相關限制與決議。

支付賠償金： 美國需向伊朗支付因制裁與衝突造成的經濟賠償金。

美軍撤離： 美國必須將作戰部隊全面撤出中東地區。

停止區域戰事： 停止對黎巴嫩等所有現行戰線的戰爭行為。

此外，消息人士進一步透露，伊方所提議的「荷姆茲海峽安全通行協議」包含更為具體的執行細節。在為期兩週的協議試行期間，伊朗計畫每日僅允許有限數量的船隻在其嚴格監管下通過該海峽。

另根據美聯社的報導，伊朗亦打算與阿曼合作，針對通過荷姆茲海峽的船隻徵收通行費用。

作為交換條件，伊朗承諾不會製造核武器，並表示在符合國家利益的前提下，願意與地區各國進行雙邊或多邊和平談判。

美伊雙方將依據這次提出的 10 點方案，於本週五 (10 日) 在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開談判。