鉅亨網編輯林羿君 2026-04-08 10:41

伊朗已同意與美國實施為期兩週的停火。伊朗國家安全委員會周三 (8 日) 表示，雙方將依據德黑蘭提出的 10 點方案，於本週五 (10 日) 在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開談判。

儘管伊朗同意談判，但國安會議強調這是在「對美方完全不信任」的前提下進行，停火期暫定兩週並視情況延長；同時警告，一旦敵人犯下任何微小錯誤，伊朗已準備好以「全力」回擊。

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此前，美國總統川普宣布暫緩摧毀伊朗文明的威脅，並將「暫停」對該國的攻擊行動，為期兩週。川普強調，此次停火的先決條件是伊朗必須同意「完全、立即且安全地開放」荷姆茲海峽。這條連接波斯灣與阿拉伯海的狹窄水道，承載了全球五分之一的石油供應。

自 2 月 28 日美以聯手發動攻擊後，伊朗對該海峽實施部分封鎖，導致全球貿易受阻、油價飆升並引發能源短缺。此外，伊朗的報復行動已波及波斯灣地區，黎巴嫩真主黨與葉門胡希武裝組織也加入戰局攻擊以色列，使衝突規模大幅擴張。

川普透過社群平台 Truth Social 表示，美軍已「達到並超越」所有軍事目標，且與伊朗達成「長期和平確定協議」的進程已大幅領先。他透露美方已收到伊朗的十點提案，並認為這是具備可行性的談判基礎。

川普指出，美伊雙方已就「幾乎所有分歧點」達成共識，這兩週的停火期將用於完善並落實最終協議。

伊朗外交部長阿拉奇代表國家安全會議證實此項進展，並在 X 平台發文稱，只要針對伊朗的攻擊停止，強大的伊朗武裝部隊便會停止防禦行動。

阿拉奇補充道，在與武裝部隊協調後，荷姆茲海峽將恢復安全通行，此決定是基於川普接受以伊朗提案作為談判框架。

同時，巴基斯坦總理夏立夫也宣布，對立雙方已同意在包含黎巴嫩在內的所有地區「立即停火」，並邀請雙方代表團於 4 月 10 日前往伊斯蘭馬巴德進行最終磋商。

根據伊朗國家安全會議的說法，其提出的 10 點提案要求對荷姆茲海峽擁有主導權與監督權，以確保其獨特的經濟與地緣政治地位。

該提案內容還包括：美軍戰鬥部隊撤出中東基地、停止對區域盟友武裝團體的軍事行動、要求美方提供完整的戰爭賠償、解除由美國、聯合國安理會及國際原子能總署實施的所有制裁，以及釋放伊朗在海外的凍結資產，並要求最終協議須經聯合國安理會決議始具約束力。