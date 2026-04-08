鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-08 11:31

清明連假結束後，台股氣勢如虹連漲二日，今 (8) 日盤中加權指數一度大漲逾 1400 點，重新站回 34000 點關卡。觀察全市場 ETF 漲幅前五名，前四名清一色由槓桿型的正 2 ETF 包辦，唯一例外是主動式 ETF—主動統一全球創新 (00988A-TW)，以近 10% 的漲幅強勢擠進榜單，猶如自帶「彈簧腿」，午盤前其市價最高來到 14.22 元，改寫掛牌以來新高。

根據三竹資訊盤中資料，ETF 今天漲幅前五名幾乎都是槓桿型 ETF，包括元大台灣 50 正 2(00631L-TW)、國泰台灣加權正 2(00663L-TW)、群益台灣加權正 2(00685L-TW) 等。在一片槓桿 ETF 的席捲之下，主動式 ETF 統一全球創新 (00988A-TW) 以近 10% 的漲幅殺出重圍、躋身榜單，成為唯一以主動選股實力突圍的原型 ETF。

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主動統一全球創新 ETF 經理人陳意婷表示，全球股市受美伊戰爭局勢變化及能源供應鏈不確定性持續波動，投資氣氛短期進入能源衝擊與風險偏好下降模式。中期變數在於戰事是否外溢、荷姆茲海峽通行狀況及油價走向，研判全球股市維持寬幅震盪。

展望後市，統一 00988A 經理人陳意婷表示，2026 年有望成為 AI agent 元年，token 消耗量呈指數增長，推動 CSP 算力漲價潮。00988A 目前持股布局五大方向：AI 硬體供應鏈聚焦同時具備缺料、規格升級、擴大應用的記憶體與光通訊；AI 軟體涵蓋生成式 AI 與應用系統；國防航太與人形機器人布局無人系統、AI 自主系統與資訊安全；能源基建關注核電供應鏈、電力基建與儲能；衛星供應鏈則首選射頻／光通訊、PCB 與測試設備等高門檻零組件廠商。