鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-24 12:28

全球半導體股短暫震盪後重啟漲勢，創新科技領域的太空衛星股這波修正未受影響股價持續攻高，主要受惠 SpaceX 申請掛牌上市持續推進，也帶動周邊產業持續上揚。根據 Cmoney 統計，5 月以來漲幅前十強海外 ETF，表現最佳者為第一金太空衛星 (00910-TW) 漲幅高達 20%，其餘各檔漲幅全數都逾 12%；觀察近半年，共有 2 檔漲幅翻倍，包括 00910 上漲 102% 及國泰臺韓科技 (00735-TW) 上漲 110%。而 00910 股價搶先創新高，站上 78 元之上。

這波太空衛星產業個股衝高飆漲，受到全球首富馬斯克旗下 SpaceX 公開發行進入最後階段，SpaceX 提交文件預計最快上市價格將在 6 月 11 日決定，6 月 12 日正式掛牌。

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第一金太空衛星 ETF 經理人曾萬勝指出，SpaceX 籌資規模可能高達 750 億美元，推升總市價規模破 2 兆美元，目前旗下最賺錢業務是 Starlink 聯網業務，去年營收成長 50%，營業利益大幅增加 120%。

曾萬勝說明，太空衛星產業受惠短期資金推動，且產業基本面也發生結構性變化，成為整體產業股價上漲的底氣，太空衛星產業屬於高成長、但波動也相對較大的趨勢型產業，近期在低軌衛星通訊，遙測或氣象衛星服務在國防、航空、農業、金融保險等行業訂定「長天期服務合約」下，將推升毛利率、黏著度，及可預測性現金流，產業的長期成長動能可望持續攀升。

曾萬勝強調，第一金太空衛星 ETF 追蹤 Solactive 太空衛星指數投資，挑選已開發國家，及韓國、台灣的上市企業，著重挑選如太空探索、太空科技、衛星產業、或先進衛星與太空零組等相關企業，共 30 檔太空衛星代表企業採均權配置，提醒投資人，太空衛星產業股價波動大。曾萬勝建議，主題型 ETF 採取回檔買進及定期定額投資策略是相對較合適的投資方式。

5 月份海外股票 ETF 績效十強

股票代號 股票名稱 5 月以來 % 6 個月 % 今年以來 % 00910 第一金太空衛星 20.05 102.07 75.85 00735 國泰臺韓科技 17.20 110.45 91.09 00911 兆豐洲際半導體 16.15 85.09 74.01 00887 永豐中國科技 50 大 15.84 47.13 39.13 00877 復華中國 5G 15.70 80.02 53.72 00830 國泰費城半導體 15.32 76.91 66.97 00903 富邦元宇宙 14.80 24.51 23.15 00909 國泰數位支付服務 14.05 22.85 29.63 00988A 主動統一全球創新 12.56 95.51 90.28 00876 元大全球 5G 12.02 76.63 63.55

資料來源：CMoney，2026/5/21 收盤價