鉅亨網記者陳于晴 台北
全球半導體股短暫震盪後重啟漲勢，創新科技領域的太空衛星股這波修正未受影響股價持續攻高，主要受惠 SpaceX 申請掛牌上市持續推進，也帶動周邊產業持續上揚。根據 Cmoney 統計，5 月以來漲幅前十強海外 ETF，表現最佳者為第一金太空衛星 (00910-TW) 漲幅高達 20%，其餘各檔漲幅全數都逾 12%；觀察近半年，共有 2 檔漲幅翻倍，包括 00910 上漲 102% 及國泰臺韓科技 (00735-TW) 上漲 110%。而 00910 股價搶先創新高，站上 78 元之上。
這波太空衛星產業個股衝高飆漲，受到全球首富馬斯克旗下 SpaceX 公開發行進入最後階段，SpaceX 提交文件預計最快上市價格將在 6 月 11 日決定，6 月 12 日正式掛牌。
第一金太空衛星 ETF 經理人曾萬勝指出，SpaceX 籌資規模可能高達 750 億美元，推升總市價規模破 2 兆美元，目前旗下最賺錢業務是 Starlink 聯網業務，去年營收成長 50%，營業利益大幅增加 120%。
曾萬勝說明，太空衛星產業受惠短期資金推動，且產業基本面也發生結構性變化，成為整體產業股價上漲的底氣，太空衛星產業屬於高成長、但波動也相對較大的趨勢型產業，近期在低軌衛星通訊，遙測或氣象衛星服務在國防、航空、農業、金融保險等行業訂定「長天期服務合約」下，將推升毛利率、黏著度，及可預測性現金流，產業的長期成長動能可望持續攀升。
曾萬勝強調，第一金太空衛星 ETF 追蹤 Solactive 太空衛星指數投資，挑選已開發國家，及韓國、台灣的上市企業，著重挑選如太空探索、太空科技、衛星產業、或先進衛星與太空零組等相關企業，共 30 檔太空衛星代表企業採均權配置，提醒投資人，太空衛星產業股價波動大。曾萬勝建議，主題型 ETF 採取回檔買進及定期定額投資策略是相對較合適的投資方式。
5 月份海外股票 ETF 績效十強
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股票代號
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股票名稱
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5 月以來 %
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6 個月 %
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今年以來 %
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00910
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第一金太空衛星
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20.05
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102.07
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75.85
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00735
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國泰臺韓科技
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17.20
|
110.45
|
91.09
|
00911
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兆豐洲際半導體
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16.15
|
85.09
|
74.01
|
00887
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永豐中國科技 50 大
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15.84
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47.13
|
39.13
|
00877
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復華中國 5G
|
15.70
|
80.02
|
53.72
|
00830
|
國泰費城半導體
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15.32
|
76.91
|
66.97
|
00903
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富邦元宇宙
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14.80
|
24.51
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23.15
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00909
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國泰數位支付服務
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14.05
|
22.85
|
29.63
|
00988A
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主動統一全球創新
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12.56
|
95.51
|
90.28
|
00876
|
元大全球 5G
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12.02
|
76.63
|
63.55
資料來源：CMoney，2026/5/21 收盤價
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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