鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-07 18:55

針對近期傳出全台傳出供貨吃緊的「塑膠袋之亂」，經濟部長龔明鑫今（7）日特別邀請全國各商圈代表座談，並於會後接受採訪表示，為平抑市場預期心理與滿足民生需求，經濟部已協調上、中、下游廠商，宣布於原有的 22000 噸產量之外，額外增加 5000 噸「平價塑膠袋」專案供應，確保商圈與夜市攤商供貨無虞，避免因短缺導致物價波動；各商圈並建議政府應獎勵「減塑」的優良商圈，龔明鑫表示已研議相關專案。

龔明鑫今主持「關懷商圈塑膠製品影響」座談會，偕同商業署署長蘇文玲、產發署主秘李純孝出席，會後龔明鑫、深坑商圈理事長黃建強並接受媒體專訪。

‌



龔明鑫指出，雖然目前整體塑膠袋供應量維持穩定，但部分零散零售端、偏鄉地區或特殊規格產品，確實出現較難訂貨或供應不穩的狀況。為此，經濟部已啟動三方協調機制，從最上游的中油提供平價原料（塑膠粒），銜接中游製造商，再對接下游通路端。這 5000 噸平價專案將直接供應給有需求的商圈與攤商，並由經濟部密切觀察價格走勢，確保價格維持在合理範圍內，不讓預期囤積心理擴散。

針對立法委員關切「三天內解決缺口」的進度，龔明鑫解釋，由於日前適逢連假，多數廠商處於休息狀態，連假期間經濟部已持續聯繫調度，今起將全面加速處理。他強調，這項「平價專案」不僅是為了解急，更是要讓社會大眾明白供應絕對充足。

除了穩定供應，龔明鑫也藉此機會呼籲消費行為的轉型。黃建強提到，座談會中許多商圈理事長主動反映，長期以來各商圈都積極配合政府推動環境保護與減塑政策，建議政府應針對減少使用塑膠袋的優良商圈提供獎勵措施。

龔明鑫對此表示贊成，已交代商業署研議相關專案，評估透過獎勵補助方式，鼓勵店家不主動提供塑膠袋，同時引導消費者養成自備購物袋的習慣。

此外，針對外界關心的能源與物價議題，現場媒體詢問有關雲林麥寮電廠燃煤機組運轉規劃。