盤中速報 - 恆生科技指數上漲141.85點至4820.95點，漲幅3.03%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日09:35，恆生科技指數上漲141.85點（或3.03%），暫報4820.95點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.63%
- 近 1 月：-5.42%
- 近 3 月：-18.46%
- 近 6 月：-28.57%
- 今年以來：-15.17%
焦點個股
銅概念領漲+9.49%。其中 中國大冶有色金屬(00661-HK) 上漲 12.75% ; 萬國黃金集團(03939-HK) 上漲 9.73% ; 環球戰略集團(08007-HK) 上漲 9.43% 。
禽畜飼料概念領漲+6.56%。其中 大成食品(03999-HK) 上漲 6.56% ; 。
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