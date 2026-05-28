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盤中速報 - 恆生指數下跌-517.24點至24810.99點，跌幅2.04%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間28日11:00，恆生指數下跌517.24點（或2.04%），暫報24810.99點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.26%
  • 近 1 月：-2.3%
  • 近 3 月：-4.89%
  • 近 6 月：-2.38%
  • 今年以來：-1.18%

焦點個股


休閒及文娛設施概念領跌-5.87%。其中 中國前沿科技集團(01661-HK) 下跌 12.41% ; 弘毅文化集團(00419-HK) 下跌 10.64% ; 海昌海洋公園(02255-HK) 下跌 4.88% 。

汽車零售概念領跌-4.53%。其中 華億金控(08123-HK) 下跌 14.09% ; 中建富通(00138-HK) 下跌 8.33% ; 新豐泰集團(01771-HK) 下跌 6.59% 。


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相關行情

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恆生指數24740.39-2.32%
中國前沿科技集團2.520-13.1%
弘毅文化集團0.430-8.51%
海昌海洋公園0.390-4.88%
華億金控%
中建富通0.385-8.33%
新豐泰集團%

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