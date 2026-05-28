盤中速報 - 恆生指數下跌-579.17點至24749.06點，跌幅2.29%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間28日01:00，恆生指數下跌579.17點（或2.29%），暫報24749.06點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.26%
- 近 1 月：-2.3%
- 近 3 月：-4.89%
- 近 6 月：-2.38%
- 今年以來：-1.18%
焦點個股
紙品相關概念領跌-5.18%。其中 建發新勝(00731-HK) 下跌 11.9% ; 理文造紙(02314-HK) 下跌 3.82% ; 玖龍紙業(02689-HK) 下跌 3.81% 。
休閒及文娛設施概念領跌-5.11%。其中 中國前沿科技集團(01661-HK) 下跌 13.1% ; 弘毅文化集團(00419-HK) 下跌 8.51% ; 海昌海洋公園(02255-HK) 下跌 4.88% 。
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