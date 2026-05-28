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盤中速報 - 恆生指數下跌-579.17點至24749.06點，跌幅2.29%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間28日01:00，恆生指數下跌579.17點（或2.29%），暫報24749.06點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.26%
  • 近 1 月：-2.3%
  • 近 3 月：-4.89%
  • 近 6 月：-2.38%
  • 今年以來：-1.18%

焦點個股


紙品相關概念領跌-5.18%。其中 建發新勝(00731-HK) 下跌 11.9% ; 理文造紙(02314-HK) 下跌 3.82% ; 玖龍紙業(02689-HK) 下跌 3.81% 。

休閒及文娛設施概念領跌-5.11%。其中 中國前沿科技集團(01661-HK) 下跌 13.1% ; 弘毅文化集團(00419-HK) 下跌 8.51% ; 海昌海洋公園(02255-HK) 下跌 4.88% 。


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港股指數港股盤中指數走勢恆生指數紙品相關休閒及文娛設施

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恆生指數24993.39-1.32%
建發新勝0.385-8.33%
理文造紙3.060-2.55%
玖龍紙業6.860-3.11%
中國前沿科技集團2.490-14.1%
弘毅文化集團0.420-10.6%
海昌海洋公園0.390-4.88%

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