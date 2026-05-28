盤中速報 - 恆生指數下跌-536.44點至24791.79點，跌幅2.12%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間28日11:43，恆生指數下跌536.44點（或2.12%），暫報24791.79點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.26%
- 近 1 月：-2.3%
- 近 3 月：-4.89%
- 近 6 月：-2.38%
- 今年以來：-1.18%
焦點個股
珠寶鐘錶概念領跌-5.83%。其中 勵時集團(01327-HK) 下跌 16.05% ; 恆偉集團控股(08219-HK) 下跌 12.86% ; 恆和集團(00513-HK) 下跌 9.52% 。
休閒及文娛設施概念領跌-5.38%。其中 中國前沿科技集團(01661-HK) 下跌 14.14% ; 弘毅文化集團(00419-HK) 下跌 10.64% ; 北京體育文化(01803-HK) 下跌 4.17% 。
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