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盤中速報 - 恆生指數下跌-536.44點至24791.79點，跌幅2.12%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間28日11:43，恆生指數下跌536.44點（或2.12%），暫報24791.79點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.26%
  • 近 1 月：-2.3%
  • 近 3 月：-4.89%
  • 近 6 月：-2.38%
  • 今年以來：-1.18%

焦點個股


珠寶鐘錶概念領跌-5.83%。其中 勵時集團(01327-HK) 下跌 16.05% ; 恆偉集團控股(08219-HK) 下跌 12.86% ; 恆和集團(00513-HK) 下跌 9.52% 。

休閒及文娛設施概念領跌-5.38%。其中 中國前沿科技集團(01661-HK) 下跌 14.14% ; 弘毅文化集團(00419-HK) 下跌 10.64% ; 北京體育文化(01803-HK) 下跌 4.17% 。


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港股指數港股盤中指數走勢恆生指數珠寶鐘錶休閒及文娛設施

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恆生指數24740.39-2.32%
勵時集團%
恆偉集團控股0.244-12.9%
恆和集團%
中國前沿科技集團2.520-13.1%
弘毅文化集團0.430-8.51%
北京體育文化0.069-4.17%

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