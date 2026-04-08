盤中速報 - 恆生指數上漲755.19點至25871.72點，漲幅3.01%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日01:04，恆生指數上漲755.19點（或3.01%），暫報25871.72點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.32%
- 近 1 月：-2.49%
- 近 3 月：-5.07%
- 近 6 月：-6.83%
- 今年以來：-2.01%
焦點個股
銅概念領漲+16.33%。其中 環球戰略集團(08007-HK) 上漲 62.26% ; 中國大冶有色金屬(00661-HK) 上漲 13.73% ; 五礦資源(01208-HK) 上漲 9.91% 。
黃金及貴金屬概念領漲+6.93%。其中 大唐黃金(08299-HK) 上漲 11.54% ; 潼關黃金(00340-HK) 上漲 10.71% ; 中國黃金國際(02099-HK) 上漲 9.54% 。
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