台灣3月外匯存底大減86億美元創10個月新低 降額10年最多
鉅亨網記者王莞甯 台北
台灣央行今 (7) 日公布我國 3 月底外匯存底降至 5968.86 億美元，較上月底減少 86.01 億美元，不僅終結連續三個月增加，也創去年 6 月以來低點，更是歐債危機近 10 年來較大的下降程度。
央行外匯局長蔡炯民表示，3 月外資匯出 (含盈餘匯出) 高達 240 億美元，有造成匯市供需失衡，因此，央行為維持市場秩序有多次進場調節，是本月外匯存底減少的主因；此外，因美元強勢，主要貨幣對美元匯率變動幅度較大。
對於 3 月底外匯存底大減 86 億元創近 10 年來最大降額，蔡炯民也提到，事實上回溯到歐債危機有單月減少超過 100 億美元的狀況，此次絕對金額並非減少最多，尤其台股市值大，波動本來就會比較大，股市下跌當然會有一些資金移動的影響。
蔡炯民進一步表示，依目前市場參與熱度，外資單日在台股的買賣超可能會到 800 億元甚至 1000 億元，但儘管現階段外資流出，在出口商滿手美元、且台灣長期處經常帳順差的情況下，有助支撐匯市穩定。
據央行統計，截至 3 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 1 兆 2593 億美元，約當外匯存底 211%。
另外，各國外匯存底最新數據為，中國來到 3.4 兆美元，日本為 1.16 兆美元，瑞士 9237 億美元，印度 5511 億美元，香港 4291 億美元，南韓 3987 億美元。
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