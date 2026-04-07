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正瀚指出，近期中東局勢不穩定，公司採取提前備貨策略，在前一年度即完成主要原料的庫存配置，現階段庫存水位尚屬充足，短期供應無虞，且成本為顯著受影響。不過正瀚強調，整體營運仍須觀察中東衝突規模、持續時間，以及市場調整情形而定。