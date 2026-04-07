鉅亨網記者劉玟妤 台北
正瀚生技 (6534-TW) 今 (7) 日公告 3 月營收 3.77 億元，年月雙成長，累計今年第一季營收 8.69 億元，較 2025 年第四季翻倍，同步寫下歷史單季新高。正瀚指出，創新產品布局效益逐步顯現，並拓展全球市場，加上傳統旺季帶動，推升第一季營收表現，對第二季展望持正向看法。
正瀚 3 月營收 3.77 億元，月增 38.27%，年增 2.46%，創歷史單月新高；累計今年第一季營收 8.69 億元，季增 1.65 倍，年增 1.86%，同步創歷史單季新高。
正瀚指出，近期中東局勢不穩定，公司採取提前備貨策略，在前一年度即完成主要原料的庫存配置，現階段庫存水位尚屬充足，短期供應無虞，且成本為顯著受影響。不過正瀚強調，整體營運仍須觀察中東衝突規模、持續時間，以及市場調整情形而定。
另外，正瀚董事會決議啟動庫藏股買回並轉讓給員工，以此留住人才，自 2026 年 4 月 1 日起至 5 月 31 日止，預計買回 2000 張，買回價格區間為每股 80 至 115 元，總金額上限為 12.05 億元，預定買回股份占總公司已發行股份總數 1.95%，目前正在執行中。