鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-07 16:30

仁寶 (2324-TW) 今 (7) 日宣布，SYLUX 已正式在美國完成公司登記，以加速擴展、加速其汽車業務。仁寶指出，SYLUX 將提供在地化的工程設計、車輛整合及專案執行能力，強化對 OEM 與 Tier 1 合作夥伴的支援。

仁寶表示，SYLUX 將專注於提供汽車紅外線系統與低光源安全解決方案，SY 代表系統 System，LUX 則代表低光 / 無光環境 low/no-light，致力於推進紅外線感測，以及 AI 驅動感知技術，協助車輛在低能見度與夜間行駛條件下偵測，並應對潛在危險。

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仁寶指出，SYLUX 在全球汽車 OEM 設計中心所在的地區設有辦公室，還蓋日北東京、韓國首爾、德國慕尼黑、羅馬尼亞蒂米什瓦拉拉、美國密西根法明頓山、台灣台北，以及美國加州哥利塔，得以與 OEM 及 Tier 1 合作夥伴建立更緊密的協作關係。

仁寶提到，此「全球在地化」的布局模式，有助加速開發週期、深化技術交流，並提升對區域及北美車輛專案的快速響應能力。

仁寶說明，SYLUX 聚焦汽車紅外線創新技術，包括汽車級紅外線攝影機系統、AI 感知與分類技術、ASIL-B 功能安全硬體與軟體、與雷達及可見光攝影機的感測器融合整合，以及支援先進駕駛輔助與自動駕駛系統的可擴展解決方案。