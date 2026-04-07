鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-07 18:10

115 年股東常會即將召開，勤業眾信 （Deloitte）提醒企業應及早因應證管法令新規定，特別是全體上市櫃公司須於股東會 30 日前揭露議事手冊，並針對實收資本額 100 億元以上企業接軌 IFRS 永續揭露準則，年報須增設永續財務資訊專章。此外，員工薪資透明度提升，永續報告書須揭露非主管職員工薪資中位數。金管會亦強化獨董職能，要求 116 年前完成席次與任期調整，企業應於今年檢視章程。

上市櫃公司股東旺季將至，勤業眾信稅務部資深會計師陳惠明指出，為落實股東行動主義並使投資人儘早知悉議案，依據金管會公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵循事項辦法規定，自 115 年起，擴大要求全體上市櫃公司皆應於股東常會 30 日前揭露議事手冊等相關資訊，確保股東有充裕時間行使權利。

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在年報記載事項方面，配合金管會我國接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則藍圖，實收資本額達 100 億元以上的上市櫃公司，115 年起應適用金管會認可之永續揭露準則。根據 114 年 11 月 7 日修正的年報準則，企業年報應增加揭露經董事會決議通過之永續相關財務資訊專章，將永續資訊提升至財務報告層級。

針對永續報告書的揭露強化，證交所與櫃買中心於 114 年 5 月公告，為提升勞動市場薪資透明度，全體上市櫃公司於 115 年編製 114 年度永續報告書時，應揭露非擔任主管職務之全時員工薪資平均數、中位數，以及與前一年度的變動情形，並於 8 月 31 日前完成申報。

董事會職能部分，金管會要求全體上市櫃公司於 116 年完成獨立董事席次不得少於三分之一，且任期不得逾三屆的規定。陳惠明提醒，企業應先行檢視現行獨董人數與任期，若尚未符合規定，應於 115 年股東常會辦理修訂公司章程或增補選獨立董事，以免違法。

氣候相關資訊同樣是監理重點，金管會依資本額規模區分申報時程。實收資本額未達 50 億元的上市櫃公司作為第三階段適用者，應於 115 年申報年報時，揭露 114 年度個體公司溫室氣體盤查資訊。至於實收資本額 50 億元以上的公司，則須持續更新盤查及確信情形。