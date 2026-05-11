審計人才搶手！四大會計同步調薪9%起跳 KPMG和安永新鮮人起薪直加2千

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-11 20:06

因應全球人才荒與審計環境變化，國內四大會計事務所近期同步啟動大規模調薪計畫。為了留住優秀人才並提升國際競爭力，KPMG 安侯建業、安永（EY）、資誠（PwC）與勤業眾信紛紛宣布調整薪資結構。其中，新鮮人起薪普遍直接調高 2,000 元，審計部門年度調薪幅度更從 9% 起跳，最高甚至可達 20%（視績效而定）。KPMG 安侯建業更預估，表現優異的同仁在入行 2 至 3 年後，年薪有望突破百萬大關，展現會計界搶人的白熱化趨勢。

審計人才最搶手！四大會計同步調薪9%起跳 KPMG和安永新鮮人起薪直加2千。（圖：shutterstock）

起薪有感提升 審計部門成加薪重點

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針對新鮮人招募，PwC 宣布啟動薪酬調整計畫，率先提升新鮮人起薪，並同步檢視跨職級連動薪資，審計部門平均調幅預期將達 9%。

KPMG 安侯建業宣布自今年 7 月起，審計部門新進人員起薪調高 2,000 元。除新鮮人外，現職同仁也將參考物價通膨、市場薪酬水平及各職級表現進行結構性調整，預估今年審計部門整體平均調幅將顯著提升至 12% 以上。

安永（EY）則採取更全面的起薪調整策略，同樣自 7 月起，不分業務線的所有新鮮人起薪均調高 2,000 元。安永指出，審計服務部門的年度調薪平均預期可達 12%，顯著超越往年水準。

Deloitte 勤業眾信則針對審計與確信服務同仁，今年整體平均調薪幅度不低於 10%。另實施彈性升遷與高績效調薪制度，對具潛力與高績效的優秀同仁，調薪幅度更可超過 20%，展現對頂尖人才的實質重視，並提供不受年資限制的加速晉升機會；此外，因應人才市場變化與新世代期待，勤業眾信同步宣布調升社會新鮮人起薪 5%。

除了給錢 更祭出多元福利留才

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠強調，資誠的策略是以人才發展為核心，除了薪酬競爭力，更建立「感謝與信任」的文化，並提供更多工作彈性。資誠人資長曾博昇補充，公司將持續推動數位能力培養、職涯發展及彈性工作模式，透過完整的成長資源來強化人才延攬。

四大會計事務所調薪內容彙整表