信義房屋股東會補選 由輝達前台灣區總經理邱麗孟出任獨董

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-18 14:40

房仲業上市公司信義房屋 (9940-TW) 今 (18) 日召開股東常會，通過每股配發股息 0.6 元，並完成獨立董事補選，邀請輝達 (NVDA-US) 前全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟出任獨立董事，進一步強化公司在 AI 科技、數位轉型及公司治理領域的專業布局。

信義房屋股東會今天補選 ，輝達前台灣區總經理邱麗孟出任獨董。(圖：信義房屋提供)

信義房屋指出，新任獨董邱麗孟曾於 NVIDIA 任職十年，擔任全球副總裁暨台灣區總經理，並於 2025 年 5 月退休；此外，也曾歷任奇異醫療（GE Healthcare）大中華區行銷長、微軟大中華區知識工作群事業總經理、微軟台灣區總經理，以及嬌生等國際企業重要管理職務，具備深厚的國際企業經營、科技產業與數位管理經驗。

‌



此次由信義房屋力邀邱麗孟加入董事會，顯示信義房屋對 AI 科技應用與數位轉型的高度重視，也有助於進一步強化董事會多元化與治理量能。信義房屋已連續 12 年獲得公司治理評鑑上市公司前 5% 殊榮，新一屆董事會在專業領域、性別平衡及產業視野上持續升級，展現公司深化永續治理與長期競爭力的決心。

信義房屋指出，2025 年受到國內第七波不動產選擇性信用管制影響，整體房市交易趨於保守，但公司持續優化數位工具與服務系統，成交表現仍優於市場平均，展現品牌優勢與經營韌性。隨著數位轉型已成為各產業的重要課題，信義房屋近幾年提前布局 AI 與科技應用，已逐步展現成果。

公司表示，未來在邱麗孟加入董事會後，將有助於進一步提升數位科技工具的應用效益，協助第一線同仁提升工作效率，將更多時間投入客戶服務與關係經營，持續深化「有溫度的服務」核心價值。

營運表現方面，信義房屋表示，自 2025 年 8 月起，仲介事業委託量與成交量已明顯回升，帶動營收逐步回溫；加上子公司信義開發「嘉品案」交屋進度達約 80%，挹注營收約 21.62 億元。