金融業唯一！國泰金與OpenAI啟動策略合作 打造企業級AI工作站
鉅亨網記者陳于晴 台北
國泰金控 (2882-TW) 今 (7) 日宣布與 OpenAI 啟動長期策略合作，透過代理型 AI(Agentic AI)的佈署，強化全集團在 AI 研發、部署與治理的核心能力，是 OpenAI 在台灣首家達成此規模的金融業策略合作夥伴。雙方將於國泰金控內部導入 ChatGPT Enterprise，並聚焦代理型 AI 技術，打造符合金融機構監理需求、安全且可治理的企業級 AI 工作站，加速集團營運效率與 AI 應用在集團內的全面落地。
國泰金控科技長姚旭杰表示，國泰金控將透過 OpenAI 的先進技術與深厚的工程實務經驗，於既有金融作業流程中逐步導入 Agentic AI，深化場景智慧化與自動化應用，推動業務模式轉型。未來雙方也將規劃專業培訓計畫，強化員工的 AI 應用能力，讓 AI 成為具備執行力的數位隊友，推動企業營運效率與辦公模式升級。
OpenAI 國際業務主管謝家豪 (Oliver Jay) 表示：「國泰金控具備明確的願景，並以負責任且創新的方式導入先進 AI 至金融領域。我們期待本次合作，能讓國泰金控於企業內部使用 ChatGPT Enterprise，為其團隊提供兼具安全與合規的解決方案，提高優化辦公效率，為客戶提供更佳的服務體驗。」
本次合作包含建置「企業級 AI 工作站」，整合 OpenAI 先進大型語言模型能力、國泰內部知識庫與專屬智能代理 (Agents)，打造具擴展性與治理能力的智慧工作平台與員工 AI 助手。除協助員工提升知識處理與日常作業效率，包括文件摘要與改寫、資料彙整、簡報製作，以及營運流程相關的查詢與判讀外，該工作站亦將透過自然語言生成程式碼，加速工程開發與業務場景應用，並在安全機制下串接既有企業系統，強化流程銜接與資訊取得效率。
在金融應用場景共創方面，國泰金控與 OpenAI 將針對企業金融、保險等高度專業的關鍵業務場景投入深度研發，聯合打造具備多代理協作能力的智能代理引擎，建置可持續學習、知識持續迭代更新的金融領域知識體系，以提升業務營運效率，同時強化風險控管與決策透明度，確保所有落地應用均符合監理與合規要求。
國泰金控表示，將持續以客戶為中心，貫徹「AI 即服務 (AI as a Service)」的發展策略，將 AI 深度融入員工辦公流程、多元服務場景與金融產品中。在嚴謹的資安基礎上，持續攜手多元的策略夥伴，建構具備韌性與前瞻性的數位金融新藍圖。
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