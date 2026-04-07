鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-07 17:40

蘋果公司 (AAPL-US) 近期推出其首款進軍平價筆記型電腦市場的新裝置——MacBook Neo，引發市場與投資者的高度關注。這款售價僅 599 美元 (學生價則低至 499 美元) 的新機型，代表了蘋果擴大市場份額、鎖定新一代使用者的關鍵策略。

目前，蘋果在預算型筆記型電腦市場的占有率不到 1%。相較於 iPhone 全球 15 億台的裝機量，Mac 電腦目前約 2.6 億台的規模仍有巨大的發展潛力。

‌



美銀分析師 Wamsi Mohan 指出，到 2026 年，平價筆電市場的規模預計將達到 320 億美元。若蘋果能成功奪下該市場 10% 的份額，並達成 19% 的營運利潤率，其每股盈餘 (EPS) 有望額外增加 3 美分。

Seaport 分析師 Jay Goldberg 認為，MacBook Neo 將對傳統 PC 製造商產生實質衝擊，因為 500 至 700 美元 的價格區間是 PC 產業中利潤最豐厚的細分市場之一。

此外，蘋果正利用其強大的供應鏈優勢，在人工智慧 (AI) 基礎設施導致記憶體晶片短缺的情況下，以溢價採購晶片。這種策略旨在收緊競爭對手的資源空間，使其在零組件短缺的困境中面臨更大壓力。