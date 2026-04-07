鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-07 13:44

關稅風暴後時隔一年，中東戰爭的煙硝又讓全球市場陷入詭譎多變的局面，國際油價更在通膨疑慮下突破百元大關。國泰投信指出，從 2025 年的歷史經驗來看，地緣政治的訊號對股市的衝擊大多是短暫且劇烈，卻也常是中長期布局的良機。隨著 4 月法說會旺季鳴槍起跑，市場目光正從地緣政治的雜音轉向企業真實的獲利動能，下周護國神山台積電的展望更是重中之重，在先進封裝供不應求與 AI 需求持續擴張的背景下，台股「震盪向上」的格局並未改變。

國泰投信：地緣政治雜音不改長多 台積電法說將成台股「定海神針」。(鉅亨網資料照)

回顧一年前的今日 2025 年 4 月 7 日，台股正經歷史上最黑暗的「黑色星期一」，當時受美國總統川普對等關稅政策衝擊，大盤單日崩跌 2065.87 點，逾 1700 家公司開盤即跌停，恐慌情緒籠罩全台。然而，台股展現強大韌性，隨後在 AI 巨浪推升下，下半年漲勢犀利，年底封關更強勢刷新歷史新高，完美詮釋「危機即轉機」。

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主動國泰動能高息 ETF(00400A-TW) 經理人梁恩溢表示，觀察當前市場情緒，雖然美國與伊朗之間的軍事衝突已持續超過五週，且川普再度發出「地獄將降臨」的最後通牒，限期伊朗開放荷姆茲海峽，導致國際油價持續攀升至百元大關以上，引發市場對停滯性通膨的擔憂，但這與去年純粹因貿易壁壘導致的恐慌性崩盤有本質上的不同。

梁恩溢分析，去年的崩跌是源於對全球貿易秩序重建的極度未知，而今年的波動則更多是地緣政治引發的短期避險情緒。從技術面觀察，台股目前回測季線支撐，VIX 恐慌指數並未如去年關稅戰失控飆升，反映出市場對戰事干擾已具備一定的心理免疫力。隨著財報利多陸續兌現，市場信心有望進一步回穩，帶領盤勢在震盪中重拾上攻動能。

梁恩溢進一步指出，儘管外部環境看似風雨飄搖，但台股的基本面卻是支撐大盤震盪向上的核心動能。隨著 4 月法說會旺季拉開序幕，市場目光從中東飛彈轉向科技產業的訂單與展望，PCB、記憶體與電力族群更是市場焦點。這股由技術革新驅動的資金浪潮，正逐步消化地緣政治的短線衝擊，讓台股在波段調整中展現出強勁的韌性。

本周起，包括緯創、鴻海與台達電等重量級企業法說會將接力登場，而下周 16 日召開的「護國神山」台積電法說會，更是全球投資人的重中之重。梁恩溢強調，台積電是台股的定海神針，也是 AI 時代的全球心臟。

市場預期台積電會中將針對先進封裝產能及 AI 晶片需求釋出正向訊號，「法說行情」有可能為台股帶來新一波反彈攻勢，帶領大盤衝破地緣政治的陰霾。在先進封裝產能供不應求的背景下，相關族群仍具備極強的抗跌性，台股整體科技產業的能見度依然極高。