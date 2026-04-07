營收速報 - 旺宏(2337)3月營收44.22億元年增率高達96.46％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為104.69億元，累計年增率70.58%。
最新價為136.5元，近5日股價上漲0.78%，相關半導體業上漲0.9%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+16053 張
- 外資買賣超：+15667 張
- 投信買賣超：-8531 張
- 自營商買賣超：+8917 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|44.22億
|96%
|46%
|26/2
|30.30億
|60%
|0%
|26/1
|30.17億
|51%
|15%
|25/12
|26.32億
|45%
|8%
|25/11
|24.44億
|25%
|-8%
|25/10
|26.52億
|24%
|-9%
旺宏(2337-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件，及其系統應用產品之。研究發展、設計、製造、測試、銷售及顧問諮詢。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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