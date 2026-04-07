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鉅亨速報

營收速報 - 旺宏(2337)3月營收44.22億元年增率高達96.46％

鉅亨網新聞中心

旺宏(2337-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣44.22億元，年增率96.46%，月增率45.94%。

今年1-3月累計營收為104.69億元，累計年增率70.58%。

最新價為136.5元，近5日股價上漲0.78%，相關半導體業上漲0.9%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+16053 張
  • 外資買賣超：+15667 張
  • 投信買賣超：-8531 張
  • 自營商買賣超：+8917 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 44.22億 96% 46%
26/2 30.30億 60% 0%
26/1 30.17億 51% 15%
25/12 26.32億 45% 8%
25/11 24.44億 25% -8%
25/10 26.52億 24% -9%

旺宏(2337-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件，及其系統應用產品之。研究發展、設計、製造、測試、銷售及顧問諮詢。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收旺宏

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