鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,660.81美元，24小時漲跌幅+4.08%；以太幣(ETH)現報價格2,149.69美元，24小時漲跌幅+5.37%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.34億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.78億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.28億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。
24小時跌幅：TRU(TRU)24小時跌幅164%；Bella Protocol(BEL)24小時跌幅36%；UTK(UTK)24小時跌幅25.4%。
近一週漲幅：SXP(SXP)近一週漲幅43.6%；IDEX(IDEX)近一週漲幅27.9%；AMP(AMP)近一週漲幅20.3%。
近一週跌幅：卡特西幣(CTSI)近一週跌幅69.4%；阿拉貢(ALGO)近一週跌幅47.9%；Ontology Gas(ONG)近一週跌幅37.9%。
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