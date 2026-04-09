鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過15.23億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-04-09 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。

24小時跌幅：恩金幣(ENJ)24小時跌幅34.3%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

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近一週漲幅：Stargate Finance(STG)近一週漲幅25.5%；本體鏈網(ONT)近一週漲幅21.7%；卡特西幣(CTSI)近一週漲幅14.3%。