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鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過14.05億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格71,693.5美元，24小時漲跌幅+0.51%；以太幣(ETH)現報價格2,188.17美元，24小時漲跌幅+0.24%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達14.05億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達13.13億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.15億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。

24小時跌幅：Measurable Data Token(MDT)24小時跌幅66.3%；達世幣(DASH)24小時跌幅27.5%；大零幣(ZEC)24小時跌幅18.3%。


近一週漲幅：本體鏈網(ONT)近一週漲幅21.7%；卡特西幣(CTSI)近一週漲幅19%；Stargate Finance(STG)近一週漲幅17.7%。

近一週跌幅：TRU(TRU)近一週跌幅84.4%；DEGO(DEGO)近一週跌幅27%；SuperVerse(SUPER)近一週跌幅19.2%。

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