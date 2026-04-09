鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過14.47億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格71,327.88美元，24小時漲跌幅-0.64%；以太幣(ETH)現報價格2,183.14美元，24小時漲跌幅-3.25%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達14.47億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達12.9億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.19億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。
24小時跌幅：恩金幣(ENJ)24小時跌幅50.9%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：Stargate Finance(STG)近一週漲幅25.5%；本體鏈網(ONT)近一週漲幅21.7%；卡特西幣(CTSI)近一週漲幅14.3%。
近一週跌幅：TRU(TRU)近一週跌幅84.4%；Ontology Gas(ONG)近一週跌幅26%；DEGO(DEGO)近一週跌幅23.3%。
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