鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-05 08:10

各大百貨母親節檔期前哨戰已開打，儘管中東戰爭爆發但百貨業者目前看內需受到的影響尚不大，統一時代百貨表示，由於整體折扣再下殺，消費者瘋囤貨採購，使彩妝業績成長逾 20%，而冠德 (2520-TW) 轉投資環球購物中心則引進近 50 個新櫃，預估 4-5 月檔期業績增幅達 10%。

遠東 SOGO 台北店母親節化妝品活動 4 月起開打，台北兩館祭出重磅優惠為母親節檔期提前暖身，推出買正貨送正貨、現折 500 元、加碼仟元電子商品券。

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統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA「美人節」4 月 1 日起開跑，百貨人潮湧現，全館來客年增超過 10%，統一時代百貨也觀察到，消費者瘋囤貨採購，使彩妝業績成長逾 20%。

統一時代百貨進一步說明，適逢底妝換季、唇膏季節換色，且今年春季新品眾多更多有折扣，加上韓系彩妝 BRAYE、Laka、nuse 等眾多品牌加入，底妝、唇彩銷量大增。

遠百 (2903-TW) 美麗購物節結合多元品牌與高回饋優惠，回饋率直衝 15%，目標挑戰母親節檔期達 120 億元，業績成長 5%。

環球購物中心則指出，Global Mall 第一季在商品定位及會員經營策略助攻下，掀起春季購物熱潮，業績較去年同期成長 10%，為延續買氣動能迎接母親節檔期，至 4 月 15 日前推出「美好購物節」，為 5 月母親節檔期暖身。