新光三越衝刺Q2 逾200個新櫃快閃店登場 估檔期業績大增5成
鉅亨網記者王莞甯 台北
百貨龍頭新光三越今 (23) 日宣布，初夏購物節 4 月 1 日起正式開跑，今年主打「全台最大美妝盛事」，在台中中港店恢復營運後，預估全檔期來客量共增 10%，推升整體業績達 72 億元、年增約 50%。
新光三越指出，第一季業績成長近 15%，為在第二季衝刺上半年業績，此次初夏購物節再度升級，攜手超過百大品牌擴大回饋陣容，加碼推出買組贈點、消費達檻加贈點等。
為了迎接春夏消費熱潮，新光三越表示，全台引進逾 200 個全新櫃位和快閃店，從國際潮流品牌、超人氣 IP 到排隊美食通通一次到位，包括遊戲 IP 迷必朝聖的 CAPCOM 全球首間海外直營門市、全台首發東京潮流機能包品牌 MAKAVELIC、泰國超人氣戶外環保服裝品牌 CALM 百貨首發等。
同時，今年新光三越台中店特別加入電商平台「SKM ONLINE 美妝館」，匯集全球 TOP 100 美妝品牌、SKM TOP 500 熱銷單品，拚打造全台最完整的線上美妝平台。
另一方面，瞄準中高端客群，新光三越集結 40 大國際精品品牌，主打全台新品到貨最齊全的精品陣容。
在餐飲方面，新光三越網羅來自世界各地的人氣美食名店，包括全台首發的印尼第二大新興咖啡連鎖獨角獸品牌 Kenangan、心開冰室 Happppppy Café 百貨首店，以及紅葉蛋糕、牛喜壽喜燒等。
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