鉅亨新聞中心 2026-04-07 09:24

復華台灣科技優息（00929）配息再傳佳音！復華投信最新公告，00929 每受益權單位配息將由 0.11 元調高至 0.13 元，為一年多來第六次上調，依 4 月 1 日收盤價估算，年化配息率約 8%，消息一出，也讓不少投資人感到驚喜。此次除息交易日為 4 月 21 日，投資人若想參與配息，最晚須在 4 月 20 日買進，股息預計於 5 月 18 日發放。

00929 自去年指數升級後，配息與報酬表現同步轉強，今年以來績效躍居高股息 ETF 第二名，配息也一路走升。從年初的 0.09 元，接連調升至 0.1 元、0.11 元，如今再提高至 0.13 元，不僅是今年第三度調高配息，也寫下一年多來第六次上調紀錄，配息水準創 2024 年 11 月以來新高。以 4 月 1 日收盤價 19 元估算，單次配息率約 0.68%，年化配息率約 8.2%。

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除配息步步高升之外，00929 填息表現也相當亮眼。根據 Goodinfo! 資料，自 2024 年 11 月以來，00929 已連續 17 次完成每月填息，其中僅 1 次花費 7 個交易日，其餘 16 次皆於除息當日完成填息。

法人分析，00929 自去年底完成指數升級後，選股邏輯明顯改變，帶動 ETF 表現轉強。關鍵在於新指數不再只偏重高股息，而是同步納入市場能見度與法人追蹤度較高的主流個股，讓 ETF 除了配息表現外，也具備較強的跟漲能力。

從最新成分股來看，00929 的一大特色在於強化半導體全產業鏈布局。上游納入環球晶與中美晶，中游布局台積電、聯電及世界先進，下游則涵蓋力成、欣銓、矽格等封測股，並延伸至先進製程耗材的家登，使整體半導體配置更完整，也更貼近台股主流產業趨勢。

除半導體布局完整外，00929 也精準掌握市場主流題材，納入今年以來備受市場關注的可寧衛，持股比重約 1.3%，為目前台灣規模逾千億元台股 ETF 中，持有可寧衛比重最高者。