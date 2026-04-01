川普表態：伊朗被打回「石器時代」就停戰

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-01 08:18

美國總統川普周二（31 日）表示，將在兩到三周內結束伊朗戰爭。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

據《路透社》報導，川普在白宮對記者說，「我方很快就會離開」，並稱「可能在兩周內，也許兩周，也許三周」。

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這是川普迄今為止最明確的一次表態，表明他打算很快結束這場已持續一個多月的戰爭。

當被問到成功的外交是否是美國結束衝突的前提時，川普表示，「伊朗不需要達成協議，他們不需要和我達成協議。」

他聲稱，結束行動的條件是伊朗「被打回石器時代」，短期內不具備獲得核武的能力。

「之後我方就會離開。」川普說。