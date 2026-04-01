鉅亨網編譯許家華 2026-04-01 08:30

伊拉克內政部隨後發表正式聲明，證實有一名女性記者在巴格達境內失蹤，雖然最初並未在官方文件中揭露其國籍，但內政部強調目前已成功逮捕一名涉案嫌疑人，相關單位正傾全力尋求讓受害者平安獲釋。據了解，當基特爾森在街頭活動時，突然出現 4 名身著便服的男子將其強行制伏，並隨即推進一輛待命的車輛中駛離現場。警方根據路口監視器與目擊者指證，研判該車輛正往巴格達東部區域逃竄，目前的搜索重點已全面鎖定該地區。

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受害者基特爾森是一名資深的戰地工作者。根據中東新聞網站（AL-Monitor）的資料顯示，她是派駐於羅馬的美國籍自由記者，多年來深入參與中東多場戰爭的報導工作，並長期為該媒體提供精闢的專題文章。基特爾森在業界以勇於涉足高風險區域著稱，此次遭綁再度凸顯了戰地記者在當地工作所面臨的高度風險。

針對此事件，美國國務院官員表示正密切追蹤有關美籍人士遭擄的相關報告，但基於隱私權及安全考量，目前拒絕提供更詳盡的案件細節。美方官員重申，川普政府當前最優先處理的事項便是確保海外美國公民的生命安全與保障。