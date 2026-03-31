鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-01 06:20

據《新華社》報導，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周二（31 日）同巴基斯坦副總理兼外長達爾在北京舉行會談，雙方就海灣和中東地區局勢交換意見，並提出以下倡議：

一、立即停止敵對行動。中巴呼籲立即停火止戰，全力阻止衝突擴散蔓延。允許人道救援物資進入所有受戰爭影響的區域。

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二、儘快開啟和談。伊朗和海灣國家的主權、領土完整、國家獨立和安全應得到維護。對話和外交是解決衝突的唯一可行途徑。中巴支持當事方開啟談判，各方應承諾以和平方式解決爭端。和談期間，衝突各方不應使用或威脅使用武力。

三、確保非軍事目標安全。軍事衝突中保護平民的原則不能突破。中巴呼籲衝突各方立即停止針對平民和非軍事目標的攻擊，全面遵守國際人道法，停止對能源、海水淡化、電力等重要基礎設施和核電站等和平核設施的攻擊。

四、確保航道安全。荷姆茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道。中巴呼籲各方保護滯留在荷姆茲海峽以內海域的船隻和船員安全，安排民商事船隻儘快安全過航，儘快恢復海峽正常通航。