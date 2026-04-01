鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-01 11:07

伊朗總統釋出結束戰爭意願，停戰現曙光帶動全球股市全面回彈，台股今 (1) 日由權值股領軍強彈，大漲近 1400 點，站回 3 萬 3 大關，帶動台股 ETF 交易熱度，甫完成分割恢復交易的元大台灣 50 正 2(00631L-TW)，成交金額強勢攻進 ETF 排行榜前三，漲幅飆破 8%。

觀察台股 ETF 早盤成交金額表現，前 5 名分別為 00981A、00631L、 00632R、009816、0050，00631L 是唯一的槓桿 ETF，在反彈行情漲幅也最為強勢。

‌



法人表示，00631L 為追蹤台灣 50 指數單日報酬正向 2 倍，具槓桿效果其漲幅、反彈表現比原型 0050 還亮眼，隨著其分割後一張價格約 20 元上下，價格與主動式 ETF 00981A 相近、也與 009816 相差不遠，成為小資族以小額放大資產最具效益的方式。

法人指出，目前台股在季線附近獲題材面支撐，若後續美伊兩國訊息保持正向，以目前台股指標企業獲利預估，要再突破新高機率不小，對於沒有在選股操作的投資人，直接透過市值型 0050、槓桿型 00631L 低檔布局，是現階段不錯的策略。

不少熟悉 00631L 的投資人也認為，只要看好 0050 長期走多又能忍受波動，00631L 是更有效率的操作選擇，長期推崇槓桿投資的達人大仁哥更出書詳解為何 00631L 的報酬率可達到 0050 的三倍，在經過各種分析後，認為 00631L 就是最強的一檔台股 ETF。