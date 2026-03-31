鉅亨網新聞中心 2026-04-01 05:20

多家外媒披露，美軍在對伊朗的軍事行動中，疑似首次實戰使用新型精確打擊飛彈，引發國際社會對武器使用與平民傷亡的關注。

《紐約時報》與英國《BBC》3 月 30 日報導，經影像與武器專家分析，美軍於 2 月 28 日對伊朗南部拉默爾德市發動攻擊時，可能動用「精確打擊飛彈」(PrSM)，造成至少 21 人死亡、數百人受傷。

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報導指出，《紐約時報》團隊透過影片、現場照片及衛星影像進行交叉比對，認為該次攻擊所呈現的爆炸特徵、彈著分布與破壞模式，與美軍新型 PrSM 飛彈高度吻合。該飛彈採用空中引爆設計，可在目標上方爆炸並釋放大量鎢製彈丸，專門針對人員與無裝甲目標，具備高殺傷範圍。

現場畫面顯示，飛彈在居民區上空飛行後爆炸，形成明顯火球，並在地面留下密集彈孔。監視器畫面捕捉到爆炸瞬間，後續影像則顯示體育館與鄰近小學建築嚴重受損，包括屋頂坍塌、窗戶碎裂及明顯燒灼痕跡。部分地面可見血跡與破壞痕跡，顯示攻擊造成重大人員傷亡。

阿米爾 · 賽義德 · 伊拉瓦尼表示，死者中包括正在體育館內訓練的排球運動員。伊朗官方媒體則稱，此次攻擊造成至少 21 人死亡、數百人受傷，傷亡人數可能隨後續統計進一步上升。

報導指出，遭襲體育館鄰近伊朗伊斯蘭革命衛隊基地，但根據過去衛星影像，該設施與軍事區域之間有圍牆分隔。多個數位地圖平台與社群資料顯示，該體育館與學校長期被標註為民用設施，主要供當地居民與兒童使用。

PrSM 飛彈為美軍近年發展的短程彈道飛彈系統，射程約 400 英里 (約 644 公里)，於去年完成原型測試。布拉德 · 庫柏此前曾表示，該型飛彈已具備作戰能力並開始部署。另有不具名美國官員向《紐約時報》證實，此次拉默爾德攻擊確實使用該型飛彈，顯示其可能已正式投入實戰。

對此，美軍中央司令部回應稱，已注意到相關報導並展開調查，同時強調美軍「不會蓄意攻擊平民」。不過，隨著中東局勢持續升溫，此次事件也加劇國際對軍事行動精準度與人道風險的質疑。