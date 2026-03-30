鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-30 19:12

中東戰火進入第 30 天，仍未看到止戰跡象，推升國際油價再度走高，台北股匯今 (30) 日持續承壓，呈現雙殺走勢，加權指數終場下跌近 600 點，新台幣兌美元一度摜破 32 元整數大關，終場前在央行出手穩匯下，貶值幅度縮至 1.16 角，收在 31.996 元，匯價終結連續 4 個交易日收紅，台北與元太外匯總成交值 28.92 億美元。

〈台幣〉中東戰事滿月仍未止戰 股匯雙殺險守32元大關。(圖:shutterstock)

伊朗戰爭仍未平息，市場擔憂通膨進一步升溫，外資今天持續賣超台股 639 億元，大盤開低後一度重挫逾 780 點，尾盤跌點縮小，終場收 32518.16 點，下跌 594.43 點。權王台積電終場下跌 40 元收在 1780 元，聯發科、鴻海、廣達等電子權值股同步走弱。

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觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數受避險情緒升溫影響上漲約 0.24%，韓元重摔 0.69%，新台幣貶值 0.36%，新加坡幣貶 0.17%，人民幣同步走軟，惟日元獨升 0.1%。

中東戰火進入了自 2 月 28 日開戰以來的第 30 天，局勢不僅沒有放緩，反而因美、以、伊三方的直接對抗以及多線武裝勢力的介入而進一步升級。由於荷姆茲海峽持續封鎖，國際油價 (WTI) 再度漲破 100 美元，全球航運與經濟信心受到嚴重衝擊。