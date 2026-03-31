鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-31 17:19

研調機構 TrendForce 近期針對筆電產業調查，全球筆電出貨量進一步明顯轉弱的跡象浮現，TrendForce 在預期終端消費動能惡化、供應鏈成本持續墊高的雙重影響下，正式更新 2026 全年筆電出貨預測，從年減 9.2% 下修至年減 14.8%，以反映產業進入更深層的調整階段。

從需求面來看，消費性市場復甦動能不如預期。需求疲弱除了因總體環境不佳，價格因素亦削弱購買意願。隨著關鍵零組件價格持續上升，筆電品牌為維持既有毛利結構，將逐步反映成本至終端售價，也預期未來數季可能出現第二次、甚至多次價格調漲。售價上行趨勢延續，消費者購買決策轉趨保守，觀望情緒升溫，將進一步壓抑實際出貨動能。

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供給端也同步承壓。除了記憶體供應緊縮推升整體成本，CPU 報價調整與供貨節奏變動，皆導致整機成本結構明顯劣化。對筆電品牌而言，在維持既有利潤水準的前提下，已難以避免上調終端價格，但此舉亦將同步抑制消費者購買意願，形成需求與價格的負向循環。

此外，AI 運算需求快速擴張，正在重塑半導體資源分配。先進製程與封裝產能優先供應高效能運算產品，因此排擠部分主流與入門級處理器。這種結構性轉移不僅影響成本，也降低供應穩定度，擴大品牌在產品規劃與出貨節奏的不確定性。

2026 年全球筆電市場面臨結構性壓力升高，品牌間的分化趨勢將更加明顯。前幾大品牌憑藉規模優勢與長期供應鏈合作關係，仍可在資源取得與成本控管上維持相對穩定。

蘋果 (AAPL-US) 近期甚至推出低價新機 MacBook Neo，關鍵包括其自研 Apple Silicon 晶片以降低對外部 CPU 供應商的依賴，增添產能配置與成本議價彈性，以及 蘋果產品規格高度標準化、開案數量精簡，且記憶體容量與模組配置集中，有利於放大採購量體與長約議價。

TrendForce 考量蘋果具備產品價格帶向下延伸、定價策略主動出擊，以及供應鏈掌控度高於同業等優勢，預估其 2026 年筆電出貨量將逆勢年增 7.7%。

相較之下，中小型品牌面臨的壓力顯著升高，不僅採購成本缺乏議價空間，更容易受到缺料與交期波動影響，進而衝擊出貨表現。