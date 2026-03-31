鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-31 17:49

根據永慶房屋 2026 年第二季網路會員調查，美以伊戰爭升溫在荷姆茲海峽封鎖後，全台消費者悲觀情緒升溫，看跌房價比例從封鎖前的 33% 快速上升至 42%，超過持平的 31% 及看漲的 27%。同時，受訪者對新青安 2.0 的將提出，也特別重視貸款額度及成數。

美國在中東的持續戰爭如同「黑天鵝」，永慶房屋的最新調查顯示，跟第一季相比，消費者對房價的看法是比較樂觀，看跌房價比例從第一季的 39% 下降至海峽封鎖前的 33%，看漲房價比例也從 26% 上升至 30%。但自荷姆茲海峽封鎖後，調查顯示全台消費者悲觀情緒升溫，看跌房價比例從封鎖前的 33% 快速上升至 42%，超過持平的 31% 及看漲的 27%。

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永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，美以伊戰爭導致荷姆茲海峽被封鎖後，國際能源供應不穩定，連帶使石油、天然氣價格快速飆升，消費者也擔心戰事擴大，影響到全球經濟表現，悲觀情緒大幅提升。同時，長期維持高油價將推升企業生產與運輸成本，進一步加劇通膨壓力，壓縮民間消費動能。

同時調查結果顯示，消費者對 2026 年第二季的景氣表現有何看法荷姆茲海峽封鎖前，消費者看壞景氣的比例不到兩成。但從海峽封鎖後，看壞景氣比例快速上升逼近 30%。若美伊衝突戰事拖延太久，可能對國內外經濟的干擾加劇，對股市與房市信心造成衝擊，整體經濟面臨不確定性，因此消費者對下一季景氣表現持保守態度。

至於消費者對今年上半年央行利率的看法為何？陳賜傑指出，根據調查結果顯示，荷姆茲海峽封鎖前，消費者認為會升息半碼以上比例為 33%，但自海峽封鎖後，認為會升息比例上升 5 個百分點至 38%。受戰事波及，國際能源供應不穩定，使油、氣價格快速飆升，加上國內高度依賴能源進口，消費者因此擔憂通膨再起，且會對台灣貨幣政策走向有一定程度的影響。

永慶房屋業管部協理陳賜傑提出最新調查結果。(鉅亨網記者張欽發攝)