鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-31 12:38

房仲業中信房屋統計內部成交件數，3 月全台交易量相較於上月增加約 20%，較去年同期减少約 9.9%。中信房屋總經理張世宗 (31) 日指出，3 月因工作天數增加，帶動整體成交量較二月出現兩成的成長，其中又以雙北地區表現最為亮眼，主因在於雙北房價走勢穩健，但南二都持續低迷。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為年後買氣相對弱勢，加上 3 月份的戰爭因素與理監事會等變因都是為市場投下不確定因子，面對未來市況，雖然央行略有鬆綁，交易狀況要第二季後才會明朗。

‌



中信房屋進一步觀察 2026 年 3 月六都的成交量數據變化，台北市月增 50.7%、年减 8%；新北市月增 46.5%、年減 10.8%；桃園市月增 1.3%、年減 7%；台中市月增 2.5%、年減 10%；台南市月減 8%、年減 12%；高雄市月減 6.7 %、年減 11.9%。

張世宗指出，雙北地區買賣雙方價格認知差距相對較小，再加上都會區人口密集，就業機會集中，自住需求強勁，區域房市交易量能自然更具韌性，反觀南二都，市場交易量依然持續低迷。

張世宗並進一步表示，與去年同期相比，整體交易量仍縮減近一成，推估主要有以下三個方面的原因。首先，國際局勢動盪，特別是中東戰事持續升溫，導致全球股匯市波動加劇，影響民眾進場信心，進而使購屋決策轉趨保守。其次，市場買賣雙方對價格認知仍存在落差，購屋族普遍期待房價有大幅修正，但大多屋主在無資金壓力下，對價格仍有所堅持。

再者，3 月 19 日適逢央行理監事會議前，市場瀰漫觀望氛圍，不少購屋族選擇延後決策，靜待政策方向明朗。

展望後市，張世宗指出，央行第一季理監事會議決議利率連 8 凍，房市信用管制放寬第二戶貸款成數由 5 成調高至 6 成，適度的鬆綁有助於釋放購屋需求，也會對市場信心產生一定的支撐效果。另外，在股匯市震盪之際，部分投資人股市獲利了結的資金，預期也有機會轉向具備抗通膨特性的房地產避險，也可望為後續交易動能注入回溫力道。

而住商機構統計旗下加盟店 3 月成交件數後發現，全台各區域買氣比起去年同期稍弱，和工作天數相仿的 1 月份相比量減 6.1 %，且比去年減少 15%，徐佳馨指出，新北市增加 31.6%，台中增加 10.3%，其餘縣市表現較為疲軟，推估為買方認為央行選擇性信用管制狀況雖有放寬，但還有美伊戰爭家具地緣政治恐慌，也讓房地產市場表現趨軟。

住商機構縱觀台灣各縣市各有消長，3 月北市年減 16.3%，新北年減 17.2%，桃園年減 11.8%，台中年減 8.6%，台南年減 23.4%，高雄年減 19.8%，全台年減 15.0%。而與 1 月相比，北市月減 21.0%，新北月增 31.6%，桃園月減 8.3%，台中月增 10.3%，台南月減 15%，高雄月減 2.9%。

徐佳馨認為，年後買氣相對弱勢，加上 3 月份的戰爭因素與理監事會等變因都是為市場投下不確定因子，面對未來市況，雖然央行略有鬆綁，交易狀況約要第二季後才會明朗。

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察 2026 年 3 月價量變化，和 2 月相較，全面大增，其中桃園翻倍成長，月增 107.5%，新北也有 83.6%，高雄 60%，和去年同期相較，桃園也是年增 32.4%，其餘各縣市增幅在 11~26% 之間，六都 + 新竹縣市整體月增 62%，年增 20.2%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，2 月份為農曆新年長假影響，因工作日少，交易量原本就比一般正常月少，因此許多買氣遞延到三月發酵；且因新青安將在 7 月底截止，因此確定今年要購屋的首購剛需買方，更積極加快腳步，搶在Ｑ２上車申貸；再加上央行理監事會議 3 月放寬對二屋族限制，提供多 1 成貸款的善意，也促使買氣歸隊。