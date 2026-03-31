上洋營運多箭齊發 今年代理日本三菱多項新產品

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-31 17:48

台灣空調及商用洗衣代理領導廠商上洋產業 (6728-TW) 今 (31) 日宣布，2026 年營運從既有空調和商用洗衣兩大事業體出發，B2B 洗滌業務 4 月將正式啟用鶯歌新廠、在海外布局則是前進印尼雅加達設立新辦公室，而代理日本三菱集團產品新增淨水、燃氣發電機等，均將持續挹注新成長動能。

上洋今年有多個新營運動能。(圖：上洋提供)

上洋指出，今年是與三菱重工合作邁入第 10 年，同步日本技術的家用、商用空調及冰水機仍為核心產品，雖空調市場競爭激烈、經濟狀況波動，但透過在經銷、3C 賣場、電商等全通路布局與行銷推廣，銷售皆穩定成長。

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為加速拓展新業務，上洋商用空調已於第一季導入台灣首款採用 R32 環保冷媒的 VRF 上吹型室外機，同時，聚焦強化專案整合空調、冰水機、能源系統等規劃能力，提升商辦和工業場域應用比重。

商用洗衣事業方面，台灣市場持續推動「SeSA 自助洗衣吧」展店，今年新增店數估年增 20%，「 RIV 精緻洗衣」則鎖定高端客群和精緻洗護需求，雙北已成立 13 個品牌門市，未來不排除透過擴廠因應需求。

另一方面，上洋已成立 B2B 洗滌業務子公司「東洋」，預計 4 月將正式啟用鶯歌新廠，並引進全台最大商用隧道型洗滌機器設備，主要提供飯店、旅宿業客戶專業洗滌服務。

在海外，上洋引進新款小型洗滌設備，補齊中低價格帶產品線，並將自身對於海內外洗衣產業及電器的專業知識轉化輸出，推出自有設備品牌「TAKUROX」，主打專業用水洗、烘乾設備。

去年上洋在越南的「SESA COIN LAUNDRY」已於胡志明市、峴港及河內設立 10 家直營門市，惟市場對新形態洗衣服務模式的認知尚在建立中，正積極透過示範據點帶動在地合作，展現產品優勢，今年規劃於印尼雅加達設立新辦公室完善服務鏈，預計上半年啟動營運。

除了空調、洗衣兩大核心事業外，上洋近期取得日本三菱燃氣發電機在台總代理權，正式切入韌性電力與能源市場，將以為大型商辦、資料中心及工業客戶提供穩定且具成本效益的電力選項為發展新目標。