鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-05 17:09

燦坤攜手大金啟動空調早販 看好今年氣候拚雙位數成長。(圖：燦坤提供)

燦坤生活家電事業部採購長李榮森指出，受惠於今年 3 月南部氣溫已飆破 30 度，預期買氣將提前引爆，今年空調業績目標鎖定雙位數成長。目前台灣冷暖空調與單冷機種的銷售比例已來到 7 比 3，預估未來一兩年內冷暖機種市占率有望突破八成。

由於冷氣機屬於需要專業牽管的半成品，在各通路產品價格日趨透明的情況下，專業安裝與售後服務成為實體通路的核心競爭力。燦坤為主打差異化服務，祭出職人場勘與專屬認證師傅安裝，提供領先業界的 3 年安裝保固，並將大金原廠 7 年保固加碼延長至 8 年。

針對消費者最關心的價格誘因，目前冷暖空調與單冷機種價差已縮小至 500 到 1500 元之間。在政府補助方面，汰舊換新可領取 3000 元加上貨物稅減免 2000 元，若結合官方活動加碼的環保集點方案，消費者最高共可獲得 6000 元補助。