鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-31 15:26

台灣經濟研究院今日公布 2 月製造業景氣信號值，較上月減少 3.26 分至 11.55 分，創 4 個月來低點，燈號由綠燈轉為黃藍燈，若扣除春節干擾因素，前 2 月平均信號值為 13.18 分，燈號為綠燈。

台經院指出，全球製造業已出現復甦跡象，不過國內製造業受農曆春節連假影響，工作天數減少，進出口、外銷訂單和生產指數年增幅較 1 月明顯下滑，進而拖累原物料投入和需求等指標表現。

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展望未來，台經院說明，儘管 AI 應用持續擴展，帶動半導體先進製程、先進封裝、雲端設備和電力設備資本支出延續，惟近期中東戰事推升石油與液化天然氣價格，對全球供應鏈造成干擾，並加劇地緣政治不確定性。

台經院強調，能源與其他重要大宗商品供應受阻的程度與持續時間，將決定其價格走勢，進而牽動全球經濟表現，其中，能源價格上漲是推升通膨、抑制經濟成長的重要因素。

整體而言，伊朗衝突與能源市場動盪已對全球經濟前景產生顯著影響，全球股債市場的金融外溢效應會進一步加劇對經濟的拖累。

就 2 月來看，台股仍受 AI 題材熱潮帶動而上揚，但製造業廠商受工作天數減少影響，營收表現承壓，進而拖累經營環境面指標。

就景氣信號各主要組成項目觀察，以原物料投入面減少 1.66 分幅度最大，其次為需求面減少 1.32 分，經營環境面、成本面和售價面分別減少 0.19 分、0.06 分和 0.04 分。燈號座落於黃藍燈。